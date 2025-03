Neue Holzhütte für den Waldkindergarten Pitzling

Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 3.000 Euro unterstützte kürzlich die Sparkasse Landsberg-Dießen die Anschaffung und Errichtung einer neuen Holzhütte für den Waldkindergarten Pitzling und sorgte damit für große Freude bei Kindern und Team. Bisher stand den Kindern nur ein kleiner Bauwagen als Rückzugsort bei schlechtem Wetter zur Verfügung. Mit der gemütlichen und mit einem Holzofen ausgestatteten Hütte haben sie nun einen neuen wetterfesten Rückzugsort.

Lucas Krieger, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstellen Landsberg-Ost und Penzing, überreichte den Spendenscheck an die Leiterin des Waldkindergartens Susanne Deppe sowie an Lea Jordan und Roland Kaniuth vom Förderverein. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Spende einen nachhaltigen Beitrag für die Kinder leisten können. „Der Waldkindergarten leistet wertvolle pädagogische Arbeit, die wir sehr gerne unterstützen“, betonte Lucas Krieger. „Die neue Holzhütte stellt eine deutliche Verbesserung der Infrastruktur unseres Waldkindergartens dar und wird dazu beitragen, dass die Kinder sich auch bei widrigen Wetterbedingungen sicher und wohlfühlen können. Der Kindergarten sowie der Förderverein bedanken sich herzlich für die Unterstützung", so Susanne Deppe.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.