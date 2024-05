Pitzling, Landsberg

14:54 Uhr

Neue Schilder, alte Tradition: Frischer Wind für Pitzlings Maibaum

Plus Am 1. Mai ist es in vielen Orten im Landkreis wieder so weit: Mit Muskel- und Maschinenkraft wachsen weiß-blaue Baumstämme in den Himmel, so auch in Pitzling.

Von Vanessa Polednia

Es braucht nahezu ein ganzes Dorf, um einen Maibaum aufzustellen, und das macht wohl auch den Charme dieser beliebten Tradition aus. So auch im Landsberger Ortsteil Pitzling.

Bis der Maibaum steht, kann es dauern. Zeit, die Atmosphäre zu genießen und das Treiben zu beobachten. Da gibt es die Schaulustigen, unter ihnen viele Kinder voller Vorfreude. Die älteren Männer an den Schwalben, die auf etliche Maifeiertage zurückblicken können und ihre Erfahrung einsetzen. Die Jüngeren glänzen eher mit Muskelkraft und einem Rücken, der noch nicht dauerhaft zwickt. Ein paar junge Frauen mischen sich auch unter die Träger. In rund zwei Stunden ist auch die eine oder andere Bierflasche ausgetrunken oder Zigarette geraucht. Doch mit jedem neuen Kommando, und davon gibt es bei diesem Unterfangen einige, sind alle ganz Ohr. Die Bierflaschen sind dann abgestellt, die Kippe im Mundwinkel verstaut und dann geht der weiß-blaue Stamm Stück für Stück in die Vertikale.

