Parkplatzsituation in Pitzling: In der Seestraße gibt es weiter Probleme

Die Verkehrssituation ist nach wie vor eines der beherrschenden Themen in Pitzling. Das wurde auf der nun abgehaltenen Bürgerversammlung in der Alten Schule deutlich. Auch wenn dies zwar grundsätzlich möglich wäre, sollen im nördlichen Teil der Seestraße wohl dennoch keine Parkplätze ausgewiesen werden.

Pitzlings Ortssprecher, der Landsberger Stadtrat Franz Daschner (parteilos), bezeichnete die Parkplatzsituation in Pitzling (642 Einwohner) als "hässlich". Eine Ortsbegehung mit Vertretern der Stadtverwaltung habe ergeben, dass an der Seestraße-Nord zwar gut 20 Parkplätze ausgewiesen werden könnten. Im Rahmen mehrerer Gespräche mit Anwohnerinnen und Anwohnern sei aber deutlich geworden, dass ein Großteil das allerdings gar nicht möchte. Man müsse dann mit den Problemen leben, die in diesem Zusammenhang auftreten könnten, sagte Daschner.

Laut Ernst Müller, Leiter des Landsberger Ordnungsamts, müsste sichergestellt sein, dass das 3,50 Meter breite Fahrzeug des Winterdienstes auf der Pitzlinger Seestraße-Nord durchkomme. Dieses brauche 50 Zentimeter Spielraum und bei einem abgestellten Pkw mit zwei Metern Breite müsste die Fahrbahn folglich mindestens sechs Meter breit sein.

Auf Grundlage dieser Berechnung könnten im nördlichen Teil der Seestraße höchstens etwas mehr als 20 Parkplätze geschaffen werden, sagte Müller. Ein schmäleres Räumfahrzeug komme nicht infrage, da dieses auch auf der Verbindungsstraße nach Landsberg zum Einsatz komme. Ein Mann regte auf der Bürgerversammlung an, im Bereich der Seestraße-Nord ein Parkverbot zu erlassen, da 90 Prozent der Anwohner ihre Fahrzeuge sowieso auf ihren Grundstücken abstellen könnten.

Auch auf der Seestraße-Süd sei die Situation problematisch, sagte Ortssprecher Franz Daschner. Wegen parkender Autos sei für den Bus oft kaum ein Durchkommen und das Unternehmen überlege schon, nur noch bis zum Standort des Maibaums zu fahren. Dorthin gebe es zum Teil keinen Fußweg und gerade für ältere Menschen wäre das eine "üble Situation", so Daschner. Er appellierte daher an die Bürgerinnen und Bürger, die Parksituation so zu regulieren, dass der Bus ohne Probleme durch die Seestraße fahren kann. "Wir brauchen einen Konsens, damit jeder zufrieden ist."

Auf der Pitzlinger Seestraße gilt zwar bereits Tempo 30, eine Bürgerin forderte allerdings, die Geschwindigkeitsbegrenzung stärker zu kontrollieren. Sie habe - belegt durch ein Geschwindigkeitsdisplay an der Straße - einen Radfahrer beobachtet, der dort mit 57 Stundenkilometern unterwegs gewesen sei. Und so etwas sei kein Einzelfall - man könne von Glück sprechen, dass noch "nichts Schreckliches" passiert sei.

Auf der Bürgerversammlung wurden außerdem die Planungen für einen Dorfplatz und ein Dorfgemeinschaftshaus, zu dem die Alte Schule ausgebaut werden könnte, vorgestellt. Laut Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung und Mobilität bei der Stadt Landsberg, könnte die Barrierefreiheit durch einen Aufzug hergestellt werden. Für den Platz davor sei eine stufenweise Entwicklung vorgesehen: Entstehen könnte unter anderem ein Open-Air-Bereich für kleinere Konzerte mit Sitzstufen.

Mit der Gestaltung setzt sich auch ein Arbeitskreis in Pitzling auseinander, der allerdings nur noch aus rund fünf Personen besteht. Künftig sollen die Treffen prominenter angekündigt werden, denn - wie auf der Versammlung deutlich wurde - manche Bürgerinnen und Bürger wären gerne mehr eingebunden. Laut Franz Daschner ist das oberste Gebot, dass auch die ebenfalls auf dem Gelände ansässige Feuerwehr mit der Umgestaltung zufrieden ist und der Spielplatz "keinen Quadratmeter kleiner" wird.

Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ging auch auf die Hangsituation in Pitzling ein. Die Seestraße verläuft direkt unterhalb des mitunter steilen Lechhangs. Auf den Grundstücken auf der Ostseite sind die Häuser direkt in den Hang gebaut. Anwohnerinnen und Anwohner fragten sich angesichts anstehender Bauprojekte, wie stabil dieser überhaupt ist. Doris Baumgartl sagte nun, dass ein hydrogeologisches Gutachten ergeben habe, dass der Hang "mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen" bebaut werden könne. Zu diesem Thema gab es keine weiteren Wortbeiträge.