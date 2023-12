Pitzling

18:00 Uhr

Sanierung der Alten Schule in Pitzling ist erst mal vom Tisch

Unter anderem der Zugang zur Alten Schule in Pitzling soll barrierefrei werden.

Plus Bei der Bürgerversammlung wird die Wichtigkeit des Gebäudes betont. Ein Antrag von Ortssprecher Franz Daschner wird abgelehnt.

Von Thomas Wunder

Die Alte Schule in Pitzling wird wohl erst 2025 saniert. Zuletzt war darüber ausführlich in der Bürgerversammlung gesprochen worden. Jetzt beschäftigte sich der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Landsberger Stadtrats mit einem Antrag von Ortssprecher Franz Daschner, der einen barrierefreien Ausbau und eine Sanierung des Gebäudes zwischen Wohnhaus und Schule fordert. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt. Zunächst soll die Verwaltung die Planung konkretisieren.

Die Alte Schule in Pitzling ist der Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils. Im kleinen Saal finden annähernd täglich Veranstaltungen statt und auch im Schützenheim im Keller und bei der Feuerwehr im Anbau trifft man sich. Dass das Hauptgebäude nicht barrierefrei erreichbar ist, war Thema in der Bürgerversammlung. Wie Rudolf Robl, langjähriger Kommandant der Feuerwehr, sagte, hat sich der Arbeitskreis damit beschäftigt, wie die Außentreppe und die Treppe im Inneren barrierefrei überwunden werden können. So könnte das Gebäude von der Seestraße nahezu ebenerdig erreicht werden, wenn die dazwischen liegende Senke aufgeschüttet würde. Die Garage des Feuerwehrhauses könnte dann auf direktem Weg mit der Seestraße verbunden werden.

