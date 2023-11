Wasserversorger Pöringer Gruppe muss Notverbund mit Landsberg nutzen

Die Quelle in Pitzling fördert weniger Wasser. Die Ursachenforschung läuft. Eine im Bau befindliche Leitung soll Abhilfe schaffen.

Um den Preis fürs Wasser und Abwasser drehte sich ein großer Teil der Bürgerversammlung in Penzing. Bürgermeister Peter Hammer betonte, dass es ihm um die Versorgungssicherheit gehe und verwies, um für das Thema zu sensibilisieren, kurz darauf, dass die Pitzlinger Quelle seit Montag trockengefallen sei. Diese ist ein wichtiges Standbein für die Gemeinden Penzing, Weil, Schwifting und Pürgen – die Kommunen gehören dem Versorger Pöringer Gruppe an – und liefere 150.000 Kubikmeter im Jahr, so Hammer. Kürzlich wurde bekannt, dass eine Sanierung der Quelle unumgänglich ist nach Einschätzung von Experten.

Dass es Probleme gebe, bestätigt Wilfried Lechler, Bürgermeister von Pürgen und Vorsitzender des Wasserversorgers, auf Nachfrage unserer Redaktion. Normalerweise fördere die Quelle fünf Liter je Sekunde. Aus bislang noch ungeklärten Gründen seien es aktuell ein bis eineinhalb Liter weniger. "Das Problem ist, dass sich bei der geringeren Menge die Pumpe immer wieder ein- und ausschaltet. Deswegen haben wir die Quelle vom Netz genommen und greifen auf den Notverbund mit Landsberg zurück." Nächste Woche sollen genauere Sondierungen stattfinden. "Im besten Fall reichen die starken Regenfälle der vergangenen Tage schon aus, um das Problem zu beheben. Dass der Sommer so trocken war, macht sich jetzt beim Grundwasser bemerkbar", sagte Lechler.

Quelle in Pitzling musste wegen Keimen schon einmal länger vom Netz

Es ist nicht das erste Mal, dass die Quelle in Pitzling vom Netz genommen werden muss. Im Sommer 2019 gab es im Rathaus von Pürgen und in der Alten Schule in Ramsach Auffälligkeiten bei Keimen. Ein Jahr wurde die Quelle damals vom Netz genommen und auf den Notverbund zurückgegriffen, verweist Lechler. Deswegen entschieden die Verantwortlichen, dass eine UV-Anlage eingebaut wird. Diese wird nur eingeschaltet, wenn eine Verkeimung des Wassers festgestellt werden sollte.

Das Problem momentan ist noch, dass die Brunnen in Pürgen und die Quelle in Pitzling südlich der Autobahn liegen, Penzing und Weil aber nördlich davon. "Würde Schwifting wegen Problemen zudrehen, käme aktuell kein Wasser mehr bei uns an", verwies Penzings Rathauschef in der Bürgerversammlung. Eine zusätzliche Leitung von Brunnen in Schwabhausen sollen hier Abhilfe schaffen. Diese soll im Frühjahr 2025 in Betrieb gehen und eine Versorgung von Penzing und Weil von Norden ermöglichen, so Lechler. Sollte die Quelle in Pitzling tatsächlich die gesamte Zeit bis dahin ausfallen, wäre der Notverbund mit Landsberg aber ausreichend, wie sich in der Vergangenheit schon gezeigt habe, so Lechler.

