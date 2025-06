Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter-Fahrer auf Feldweg

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Türkheim übersah einen 42-jährigen aus Igling, als dieser mit seinem Scooter aus einer bevorrechtigten Straße (rechts vor links) in den Östlefeldweg einbog, berichtet die Polizeiinspektion Landsberg. Bei dem anschließenden Zusammenstoß erlitt der Scooter-Fahrer eine Schürfwunde am Knie und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Landsberg verbracht. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 500 EUR. (AZ)

