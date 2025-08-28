Icon Menü
Pkw kommt in Geltendorf von der Fahrbahn ab

Geltendorf

Pkw kommt in Geltendorf von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Stromkasten

Im Bereich der Bahnhofstraße kollidiert ein Auto mit einem Stromkasten. Die Fahrerin wird bei dem Unfall leicht verletzt.
    • |
    • |
    • |
    In Geltendorf ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.
    In Geltendorf ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolfoto)

    In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Geltendorf gegen 0.55 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 22-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Stromkasten.

    Dabei wurde die Fahrerin laut Polizei leicht verletzt. Am Stromkasten und am Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Beschädigung am Stromkasten führte zu keinen Stromausfällen oder sonstigen Gefahren für die Bevölkerung, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

