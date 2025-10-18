Pkw wird am Klinikum Landsberg beschädigt

Am Mittwoch, 15. Oktober, hat eine Krankenschwester des Klinikums Landsberg gegen 20.30 Uhr ihren schwarzen Fiat am Wirtschaftshof des Klinikums geparkt. Als sie am Tag darauf gegen 6.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie laut Polizeibericht Kratzer an der Beifahrertüre und am Kotflügel fest.

Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)