Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Pkw wird am Klinikum Landsberg beschädigt

Landsberg

Pkw wird am Klinikum Landsberg beschädigt

Am Mittwochabend stellt eine Frau ihren Pkw im Betriebshof des Klinikums ab. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Auto zurückkehrt, ist dieses beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, nachdem am Klinikum Landsberg ein Pkw beschädigt worden ist.
    Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, nachdem am Klinikum Landsberg ein Pkw beschädigt worden ist. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch, 15. Oktober, hat eine Krankenschwester des Klinikums Landsberg gegen 20.30 Uhr ihren schwarzen Fiat am Wirtschaftshof des Klinikums geparkt. Als sie am Tag darauf gegen 6.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie laut Polizeibericht Kratzer an der Beifahrertüre und am Kotflügel fest.

    Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden