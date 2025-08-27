Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Pkw wird in Landsberg nach Reparatur angefahren

Landsberg

Pkw wird in Landsberg nach Reparatur angefahren

Im Bereich der Katharinenstraße wird am Dienstag ein Auto beschädigt. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Landsberg sucht nach einer Unfallflucht Zeugen.
    Die Polizei Landsberg sucht nach einer Unfallflucht Zeugen. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag ist es in Landsberg zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mann einen frischen Unfallschaden an der Front seines Skoda Fabia fest, als er den Pkw nach einer Reparatur bei einer Autowerkstatt an der Katharinenstraße abholen wollte.

    Nach der erfolgten Reparatur war das Auto zuvor in einer Einfahrt/Stichstraße neben der Werkstatt zur Abholung geparkt worden. Vom unbekannten Verursacher ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden