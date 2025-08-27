Pkw wird in Landsberg nach Reparatur angefahren

Am Dienstag ist es in Landsberg zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stellte ein Mann einen frischen Unfallschaden an der Front seines Skoda Fabia fest, als er den Pkw nach einer Reparatur bei einer Autowerkstatt an der Katharinenstraße abholen wollte.

Nach der erfolgten Reparatur war das Auto zuvor in einer Einfahrt/Stichstraße neben der Werkstatt zur Abholung geparkt worden. Vom unbekannten Verursacher ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)