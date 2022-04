Dießen

vor 45 Min.

Ministerpräsident Söder auf Kurzbesuch in Dießen

Plus Markus Söder ist bei einer Tagung der Jungen Union in Dießen zu Gast. Was dabei im Fokus steht und warum der Ministerpräsident im Sommer erneut an den Ammersee kommt.

Von Margit Messelhäuser

Über hohen Besuch konnten sich die Mitglieder des Bezirksausschusses Oberbayern der Jungen Union bei ihrer zweitägigen Klausurtagung in Dießen freuen: Am Samstag kam auch Ministerpräsident Markus Söder, mit dem auch über die Ausrichtung der Partei für die Landtagswahlen im nächsten Jahr diskutiert wurde.

