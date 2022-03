Denklingen

11:01 Uhr

Wie die CSU die Flüchtlingssituation im Kreis Landsberg angeht

Landrat Thomas Eichinger bei der CSU-Kreisversammlung in Denklingen.

Plus Der Ukraine-Krieg ist auch großes Thema bei der CSU-Kreisversammlung in Denklingen.

Von Dagmar Kübler

Bei der CSU-Versammlung in Denklingen war auch der Ukraine-Krieg ein großes Thema. Wie Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt und Landrat Thomas Eichinger in ihren politischen Ämtern davon betroffen sind und was sie für die Zukunft erwarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .