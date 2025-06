Trunkenheitsfahrt in Eresing verhindert

In den frühen Morgenstunden des Sonntags konnte gegen 2.40 Uhr durch Streifenbeamte der Polizeiinspektion Dießen in der Eresinger Straße in Pflaumdorf eine sichtlich alkoholisierte Person angetroffen werden, die sich fußläufig zu einem Pkw begab. Da der 21-jährige den Anschein erweckte, mit dem Pkw noch fahren zu wollen, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass er zuvor eine Party besucht hatte. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,96 Promille festgestellt. Die Fahrzeugschlüssel des Betroffenen wurden zur Verhütung einer strafbaren Trunkenheitsfahrt sichergestellt und werden ihm wieder ausgehändigt, sobald er ausgenüchtert ist. (AZ)

