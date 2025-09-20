Icon Menü
Polizei-Kontrolle bei Landsberg: Ein 16-jähriger Autofahrer versucht zu flüchten

Landsberg

Ohne Autoführerschein: 16-Jähriger flüchtet vor Polizei-Kontrolle

Die Beamten wird in der Nacht auf Samstag auf mehrere Fahrzeuge aufmerksam. Ein Fahrer rast mit hohem Tempo davon.
    • |
    • |
    • |
    Ohne Führerschein saß ein 16-Jähriger am Steuer. Bei Landsberg sollte er kontrolliert werden.
    Ohne Führerschein saß ein 16-Jähriger am Steuer. Bei Landsberg sollte er kontrolliert werden. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Am Samstag gegen 1.09 Uhr ist einer Streife der Polizeiinspektion Landsberg mehrere Fahrzeuge auf dem Feldweg zwischen Sandau und Kaufering aufgefallen. Als die Beamten die Fahrzeuge und deren Fahrer überprüfen wollten, scherte eines der Fahrzeuge aus und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.

    Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug schließlich stoppen, teilt die Polizei mit. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt ist und keinen Führerschein hat. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Straftaten – unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis - und Verkehrsordnungswidrigkeiten zu. Ebenso wird gegen die Halterin des Fahrzeugs ermittelt. (AZ)

