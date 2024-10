Die Polizei Landsberg gibt Tipps zur Einbruchsprävention

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Uhren wieder von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Weil Einbrecher gerne den Schutz der Dunkelheit nutzen, ist der Beginn der dunklen Jahreszeit auch „oft der Saisonstart für Kriminelle, um ungesehen in Wohnobjekte einzudringen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Diesem Phänomen möchte die Polizei wie in den vergangenen Jahren mithilfe einer konzentrierten Präventions- und Kontrollaktion entgegenwirken. Im Rahmen der Aktion werden präventive Info-Flyer mit Tipps an die Bürgerinnen und Bürger ausgegeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich individuell bei dem jeweils zuständigen kriminalpolizeilichen Fachberater beraten zu lassen.

Info-Flyer mit konkreten Tipps werden ausgegeben

An der Sensibilisierungsaktion beteiligt sich auch die Polizei Landsberg. So werden Beamtinnen und Beamte an öffentlichen Orten Info-Flyer aushändigen. Auf diesen sind einige konkrete Tipps zu lesen, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. So rät die Polizei etwa Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu schließen und verweist darauf, dass gekippte Fenster leicht zu öffnen und für Einbrecher kein Hindernis sind. Außerdem sollte die Haustür nicht nur zugezogen, sondern auch versperrt werden. Bei längerer Abwesenheit ist es ratsam, das Haus in einem bewohnten Eindruck zu hinterlassen. Dazu tragen etwa tagsüber nicht geschlossene Rollläden und ein regelmäßig geleerter Briefkasten bei.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Landsberg zum Thema Wohnungseinbruchskriminalität mit: „Im Jahr 2023 hat es im Landkreis Landsberg elf Einbrüche gegeben. Bei sieben der elf Fälle ist es lediglich zum Einbruchsversuch gekommen.“ Hotspots – also Örtlichkeiten, an denen vermehrt Einbrüche verzeichnet werden – seien im Landkreis nicht auszumachen. Dennoch werden von der Sprecherin „vermehrte Kontrollaktionen mit erhöhter Präsenz“ angekündigt.

Neben den Verhaltenstipps setzt die Polizei bei der Bekämpfung von Einbrüchen nach wie vor auf die Wachsamkeit der Bevölkerung. Jeder Hinweis könne helfen, Einbrüche zu verhindern oder aufzuklären. Seit dem Jahr 2012 ist der Tag der Zeitumstellung auch gleichzeitig der bundesweite Tag des Einbruchschutzes, den Polizei und Sicherheitsverbände zum Schutz der Bevölkerung gegen Wohnungseinbruchkriminalität initiiert haben.