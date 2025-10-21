Polizei meldet erneut Diebstähle am Bahnhof in Kaufering

Am Sonntag hat ein 13-Jähriger aus dem Raum Landsberg sein grau-gelbes Mountainbike der Marke Cube gegen 16.30 Uhr am Bahnhof in Kaufering abgestellt und versperrt. Als er gegen 21 Uhr zum Bahnhof zurückkehrte, musste er laut Polizei feststellen, dass sein Fahrrad und das Schloss entwendet wurden.

Bereits am Samstagabend gegen 19 Uhr hat ein 25-Jähriger seinen E-Scooter und seinen Rucksack für kurze Zeit am Bahnhof abgestellt, da er die dortige Toilette aufsuchte. Den E-Scooter versperrte er mit einem Schloss, so die Polizei. Als der Mann kurz darauf wieder zurückkehrte, waren sowohl der E-Scooter als auch der Rucksack entwendet worden.

Der Mann konnte seinen E-Scooter in unmittelbarer Nähe wieder auffinden. Der Rucksack blieb verschwunden, so die Polizei, die einen Entwendungsschaden in Höhe von etwa 200 Euro meldet. In beiden Fällen nimmt die Polizei Landsberg Hinweise entgegen. Bereits in der vergangenen Woche waren im Bereich des Bahnhofs in Kaufering zwei Fahrräder gestohlen worden. (AZ)