Polizei stoppt berauschten Fahrer ohne Führerschein

Landkreis Weilheim-Schongau

Schlangenlinien auf der B17: Polizei stoppt berauschten Fahrer ohne Führerschein

Die Beamten der Polizeiinspektion Schongau haben gegen einen Denklinger mehrere Strafverfahren nach Schlangenlinienfahrt auf der B17 eingeleitet.
    • |
    • |
    • |
    Auf der B17 in Hohenfurch wurde am frühen Samstagnachmittag ein Schlangenlinienfahrer gemeldet.
    Auf der B17 in Hohenfurch wurde am frühen Samstagnachmittag ein Schlangenlinienfahrer gemeldet. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Auf der B17 in Hohenfurch wurde am frühen Samstagnachmittag ein Schlangenlinienfahrer gemeldet. Der Fahrer des Autos, ein Mann aus Denklingen, konnte durch die Schongauer Polizei angehalten werden.

    Während der Kontrolle konnte starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Zudem war der Mann nach Angaben der Polizei leicht alkoholisiert und besaß keine gültige Fahrerlaubnis. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gefahren, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

    Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

