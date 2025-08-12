Polizei sucht nach Unfallflucht auf einem Parkplatz am Penzinger Feld Zeugen

Am Montag zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Mitsubishi Space Star gefahren. Der Mitsubishi war nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums am Penzinger Feld auf Höhe eines Supermarktes abgestellt.

Es entstand ein Sachschaden an der Fahrertür in Höhe von rund 450 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)