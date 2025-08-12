Icon Menü
Polizei sucht nach Unfallflucht auf Parkplatz am Penzinger Feld Zeugen

Landsberg

Polizei sucht nach Unfallflucht auf einem Parkplatz am Penzinger Feld Zeugen

Am Montagabend wird ein schwarzer Mitsubishi an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen.
    Die Polizei Landsberg sucht nach einer Unfallflucht Zeugen.
    Die Polizei Landsberg sucht nach einer Unfallflucht Zeugen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Am Montag zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr ist ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen schwarzen Mitsubishi Space Star gefahren. Der Mitsubishi war nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums am Penzinger Feld auf Höhe eines Supermarktes abgestellt.

    Es entstand ein Sachschaden an der Fahrertür in Höhe von rund 450 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

