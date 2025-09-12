Unfallflucht in Landsberg: Kratzer an der Stoßstange

In der Zeit von Montag, 8. September, 16 Uhr, bis Donnerstag, 11. September, 10 Uhr, parkte eine 42-Jährige aus dem Landkreis Landsberg ihren Pkw in der Johann-Wechsler-Straße in Landsberg. Als sie nach wenigen Tagen wieder zu ihrem weißen Mercedes kam, stellte sie neue Kratzer an der hinteren linken Stoßstange fest. Zudem war laut Polizei ein türkisfarbener Abrieb zu erkennen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die Polizei ermittelt aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 08191/9320. (AZ)

