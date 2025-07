Unfallflucht in Landsberg: Polizei sucht Fahrer eines weißen Mercedes GLK

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag im Landsberger Osten ereignet hat. Laut Polizeibericht war eine 36-Jährige aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw in der Weilheimer Straße in Landsberg ortsauswärts unterwegs. Kurz nach dem Ortsende kam ihr in einer Kurve ein Auto zum Teil auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Autofahrerin wich in den Straßengraben aus und verhinderte so einen frontalen Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte die Fahrt fort. Der Pkw konnte jedoch von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet werden. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte es sich demnach um einen weißen Mercedes GLK mit einem Landsberger Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)