Faustschlag am Kauferinger Bahnhof: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Faustschlag am Bahnhof in Kaufering sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Laut Polizeibericht saß ein 55-jähriger Landsberger an Gleis 5, als ein unbekannter Täter von Gleis 4 über die Gleise zu ihm lief und im unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde daraufhin ohnmächtig und zur Abklärung ins Klinikum Landsberg gebracht. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)

