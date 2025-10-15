Mann gibt Schuss mit Schreckschusswaffe ab

Weil er mit einer Schreckschusswaffe geschossen und Polizeibeamte beleidigt hat, wird gegen einen Mann aus Schongau ermittelt. Die Vorfälle hatten sich am späten Dienstagabend in Schongau ereignet.

Nach Angaben der Polizei teilte eine Zeugin gegen 21.10 Uhr mit, dass sie einen Schuss gehört hat. Zuvor hatte sie zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die wohl diskutierten beziehungsweise stritten. Bei einer großangelegten Fahndung mit mehreren Streifen wurde die Polizei auf einen 47-Jährigen aufmerksam, auf den die Personenbeschreibung passte.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, die der Mann im Hosenbund trug. Der 47-Jährige war laut Polizei stark alkoholisiert. Aufgrund seines Zustands wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingewiesen. Bei der Kontrolle wurden die Beamten von dem Mann massiv beleidigt. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Beleidigung ermittelt. (AZ)