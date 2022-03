Großeinsatz in Polling: Mann schießt auf Polizeibeamte

In Polling verschanzt sich ein Mann in einem Wohnhaus. Er schießt mit einer Waffe auf Polizeibeamte.

In Polling im Landkreis Weilheim-Schongau sorgte am frühen Montagabend ein Großeinsatz der Polizei für Aufsehen. Ein Mann hatte sich in einem Haus verschanzt und auf Polizeibeamte geschossen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hatte sich die psychisch auffällige, männliche Person in einem Wohnhaus verschanzt und dabei auch mehrfach Schüsse aus einer Waffe in Richtung der Polizeibeamten abgegeben. Gegen 17.15 Uhr wurde der 35-Jährige von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Beim Zugriff durch die Spezialeinsatzkräfte erlitt der Mann eine Handverletzung. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er von der Polizei bewacht wird.

Die Nachbarn werden evakuiert

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Ob es sich um eine scharfe Waffe handelte, die der Mann benutzte, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Wie die Polizei meldet, wurden unbeteiligte Personen aus der Nachbarschaft evakuiert. In Polling im Einsatz waren rund 170 Polizistinnen und Polizisten.

