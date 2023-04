Missglückter Maibaumklau in Polling endet im Krankenhaus

In Polling wollen mehrere Personen einen Maibaum klauen. Doch die Bewacher bemerken das Vorhaben.

Nicht nur der Diebstahl eines Maibaums in Polling im Landkreis Weilheim-Schongau ist gescheitert. Einer der Diebe trug auch noch ein Verletzung im Gesicht davon, nachdem es ein Gerangel zwischen Dieben und Bewachern gab.

Nach Angaben der Polizei begaben sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden etwa 40 Personen eines Vereins aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach Polling um den dortigen Maibaum „zu klauen“. Da der Maibaum jedoch von mehreren Pollingern bewacht wurde, schlichen sich die Maibaumdiebe zunächst leise an. Anschließend versuchten die Diebe die Ausgänge eines Bauwagens zu blockieren, in dem sich die Wachen befanden.

Die Weilheimer Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Als die Pollinger den Diebstahlversuch bemerkten, kam es zu einem Gerangel zwischen den Parteien. Dabei erlitt ein 19-Jähriger Maibaumdieb eine Schnittwunde im Gesicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Verursacher der Verletzung, einen 65-Jährigen aus Polling, wird laut Polizei aufgrund einer Körperverletzung ermittelt. (AZ)

