Praktikumsprojekt für Mädchen und Technik in Landsberg ist ein Erfolg

Mit neuem Selbstbewusstsein und vielen praktischen Erfahrungen im Gepäck blicken 15 Mädchen aus der Region Landsberg auf ein ganz besonderes Schuljahr zurück. Sie nahmen am von der Frank Hirschvogel Stiftung (FHS) initiierten Projekt MUT-IG – Mädchen und Technik teil, das ihnen praxisnahe Einblicke in technische Berufe ermöglichte. Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung präsentierten die Teilnehmerinnen ihre Erlebnisse – und trainierten dabei ganz nebenbei ihre Auftrittskompetenz. Ob das Umgestalten eines Werkzeugkoffers zur Musikbox bei Hilti, das Designen eines Handyhalters bei IWIS, das Mauern eines Hochbeets an den Beruflichen Schulen Landsberg oder das Praktikum bei Hirschvogel, bei dem sie eine Metallrose formten und einen beleuchteten Bilderrahmen bauten: Die Vielfalt der Projekte war beeindruckend.

Besonders herausfordernd: die Praktika in lokalen Handwerksbetrieben. Hier waren Eigeninitiative und Organisationstalent gefragt, denn erstmals mussten die Schülerinnen selbstständig Kontakt aufnehmen und Termine vereinbaren – ganz ohne den gewohnten Rundumservice. Die Rückmeldungen der beteiligten Betriebe waren durchweg positiv. Sie lobten das Engagement und die Neugier der jungen Frauen. Ein starkes Zeichen: Alle Betriebe haben bereits zugesagt, auch im kommenden Schuljahr wieder Praktikumsplätze für technikinteressierte Schülerinnen bereitzustellen. (AZ)