250 Kinder turnen und tanzen bei Zaubermond und Farbenspiel

Herbstschauturnen beim TV Prittriching: Zwei Veranstaltungen in der jeweils ausverkauften Turnhalle für den Nachwuchs des Vereins.

Nach den "Großen" und den drei Showabenden steht in der Vorweihnachtszeit traditionell der Nachwuchs des TV Prittriching beim Herbstschauturnen auf der Bühne in der Turnhalle. Die Kinder und Jugendlichen zeigen Eltern, Oma und Opa, Geschwistern und Freunden, was sie schon alles können. Sehr viel. Das Spektrum ist groß und reicht von den Anfängen mit ganz einfachen Turnübungen für die Kindergartenkinder bis zum Leistungsturnen mit Flickflack und Salto. Dabei gilt: Alle sind mit größter Begeisterung bei der Sache. Und alle Nummern sind mit viel Engagement und Kreativität bei Verkleidung und Deko einstudiert.

Die Veranstaltung ist fast so alt wie die erste Turnhalle des Vereins

Die Veranstaltung ist fast so alt wie die erste Turnhalle des Vereins, die 1955 eingeweiht wurde. Vor über drei Jahrzehnten wurden dann die Showabende beim TVP etabliert, um die Mammutveranstaltung zu entzerren. Ein Termin für das Herbstschauturnen reicht dennoch schon lange nicht mehr aus – deshalb waren die rund 20 Gruppen mit über 250 Mädchen und Buben jetzt wieder auf zwei Veranstaltungen aufgeteilt. Die Halle war bei "Zaubermond" und "Farbenspiel" jeweils komplett gefüllt.

Auch Tanzgruppen, wie hier die Cheerleaders, hatten einen Auftritt. Foto: Christian Lichtenstern

Angefangen von den Drei- bis Vierjährigen auf der Langbank bis hinauf zu den jungen Leistungsgruppen spann sich das Programm an den beiden Tagen von Tanzen über Akrobatik bis Turnen. Perfekt koordiniert und organisiert wurden beide Veranstaltungen von Diana Winterholler. Vor und hinter der Bühne und im Saal sorgten zahlreiche Helfer für Technik, Aufbau und Bewirtung der Gäste. Die über 40 Trainerinnen und Trainer hatten wieder tolle Auftritte einstudiert zu Themen wie "Afrika", "König der Löwen", "Cowboy" oder "Roboter".

Herbstschauturnen beim TV Prittriching: Rund 250 Mädchen und Buben traten auf. Foto: Christian Lichtenstern

Lisa Marie Renner, Marietta Mödl und Nadine Thielert führten durch die Programme, die traditionell mit dem Besuch des Bischofs Nikolaus mit allen teilnehmenden Kindern auf der Bühne enden. Nach "Lasst uns froh und munter sein" durften alle Mädchen und Buben ein Nikolauspackerl mit nach Hause nehmen, und auch im Saal verteilten der Heilige mit Knecht Ruprecht Nüsse und Orangen an Klein und Groß. Dafür sorgt die Jugendabteilung des Vereins. Die ist auch für die weiteren Aktionen für Kinder in der Vorweihnachtszeit zuständig: den Nikolaus-Besuchsdienst am 5. und 6. Dezember und den Spielenachmittag am Samstag, 9. Dezember, in der alten Turnhalle. (cli)