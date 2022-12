Badegäste müssen in Prittriching künftig tiefer in die Tasche greifen

Plus Die Eintrittspreise für das Warmfreibad Prittriching steigen. Der Bürgermeister bezeichnet die Erhöhung als moderat und nennt die Gründe dafür.

Für die Nutzung des Warmfreibads in Prittriching müssen die Besucherinnen und Besucher ab der Badesaison 2023 etwas höhere Eintrittsgelder bezahlen. Zuletzt wurden die Gebühren für das Warmfreibad im Jahre 2020 angepasst. Der Prittrichinger Gemeinderat ist in seiner jüngsten Sitzung nach eingehender Aussprache weitgehend dem von der Verwaltung vorgeschlagene Kostenmodell gefolgt.