Die KNAXIADE, das Bewegungsprogramm in Kindergärten, gibt es bereits seit über 30 Jahren und wird seit dem Start von den Sparkassen gefördert. Damit ist das Programm vielen bekannt. Eltern können sich an ihre Kinder erinnern, die stolz eine Medaille mit nach Hause gebracht haben. Viele "ehemalige Kinder" haben selbst einmal im Kindergarten an einer KNAXIADE teilgenommen. Das Motto ist dabei stets „Bewegung macht Spaß“. Ganz ohne Leistungsdruck, dafür aber mit viel Abwechslung und nach dem olympischen Prinzip „Dabei sein ist alles“, beinhaltet ein Parcours verschiedene Übungen wie das Balancieren über Turnbänke, das Schwingen am Seil oder das Klettern über große Hindernisse. Jedes Kind hat schon durch seine Teilnahme an der KNAXIADE gewonnen und geht als Gewinner nach Hause.

Die Sparkasse Landsberg-Dießen unterstützt in diesem Jahr wieder zahlreiche Kindergärten im Landkreis bei der Durchführung. Über 100 Kinder beteiligten sich zum Beispiel an der KNAXIADE der Kindertagesstätte "die Volltreffer" in Prittriching. Selbstverständlich erhielt zum Abschluss jedes Kind zur Belohnung von der Sparkasse eine Urkunde und eine Medaille.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!