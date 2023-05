Blaskapelle Prittriching begeistert mit großem Spektrum beim Konzert

Beim Frühjahrskonzert präsentiert das Blasorchester aus Prittriching einen bunten Strauß und zeigt seine Bandbreite.

Draußen in den Gärten grünt und blüht es derzeit nach den vielen Regenfällen allerorten. Drinnen in der Prittrichinger Turnhalle präsentierte die Blaskapelle Prittriching bei ihrem traditionellen Frühjahrskonzert einen Strauß an Kompositionen querbeet aus dem großen Musikgarten. Von Polka über Jazz-Suite, Kulthits aus den 80er-Jahren, Klassikern wie „New York, New York“ bis hin zu Marschmusik und Richard Wagner-Oper reichte das Programm, das Dirigent Georg Vögele mit seinem Blasorchester einstudiert hatte.

Turnhalle in Prittriching ist voll besetzt

Die Halle war bis zur zulässigen Obergrenze mit rund 200 Besuchern voll besetzt, was nicht nur den Vereinsvorsitzenden Markus Walch „unwahrscheinlich freute“. Maria Gistl und Leonhard Kinader führten charmant durch den Abend, das Publikum ging mit und die 35 Musiker blieben nichts schuldig. Das Orchester hatte sich intensiv vorbereitet. Den letzten Schliff holte sich die Kapelle heuer wieder an einem Probenwochenende. Das Ergebnis war ein Querschnitt durch aktuelle und weniger aktuelle Musikstile und Rhythmusvorgaben – aber durchgängig mit eingängigen Melodien.

Trompeten von der Empore eröffneten mit dem „Einzug der Gäste auf der Wartburg“ aus der Wagner-Oper „Tannhäuser“ und der Marsch „Kometenflug“ war die Klammer am Ende. Dazwischen folgten Abstecher in die griechische Mythologie mit dem symphonischen Tongedicht „Cassiopeia“ des portugiesischen Komponisten Carlos Marques. Das erzählt von der nicht nur schönen, sondern auch sehr eitlen Gattin des äthiopischen Königs Cepheus. Das Solo-Stück „Bohemian Lovers“ aus der Feder von Franz Xaver Holzhauser für Trompete und Tenorhorn wurde von den Solisten Leonhard Kinader und Stefan Kauth mit viel Gefühl gekonnt vorgetragen.

Nena, Bap und "Major Tom" im 80er-Medley

Beim Medley „80er Kult-Tour“ brachten Hits von Nena, Bap und der Klassiker „Major Tom“ zumindest einen Teil der Zuhörerschaft zurück in die eigene Jugend. Es wurde mitgesummt und die Beine waren durchaus in Bewegung. Speziell bei diesem Stück zeigten die beiden Gastmusiker Stefan Bergmair und Daniel Königl am Schlagwerk, mit einem ganzen Füllhorn an Percussion-Instrumenten auf, was in einem modernen Arrangement für ein Blasorchester alles versteckt ist und so ein Stück herrlich bereichert.

Geehrt wurden aktive Musiker und Vorstandsmitglieder: (von links) Markus Walch (Vereinsvorsitzender), Gerhard Böck (Bezirksdirigent), Thomas Menter (40 Jahre aktiver Musiker), Johann Mayrock (50 Jahre), Florian Weber (zehn Jahre im Vorstand), Katrin Wolf (25 Jahre), Markus Lanzinger (30 Jahre Kassier), Markus Gistl (25 Jahre). Lena Eberl (Bezirksjugendleiterin). Foto: Thomas Drexl

Im zweiten Teil durfte zunächst ein gutes Dutzend Jungmusiker der Kapelle mit auf die große Bühne und beim „Summernight-Rock“ und dem Frank-Sinatra-Klassiker zum „Big Apple“ beim Stammorchester mitspielen. Dafür gab es großen Applaus wie auch bei den Ehrungen. Ausgezeichnet wurden dabei von Bezirksdirigent Gerhard Böck und Bezirksjugendleiterin Lena Eberl vom Verband Lech-Ammersee drei langjährige aktive Blasmusiker und eine Musikerin: Katrin Wolf (Trompete) und Markus Gistl (Trompete) für 25 Jahre, Thomas Menter (Tuba) für 40 Jahre und Posaunist Johann Mayrock für sage und schreibe 50 Jahre als aktives Mitglied im Burchinger Orchester. Geehrt wurden von Verein und Verband auch Markus Lanzinger für 30 Jahre Vorstandsarbeit als Kassier und Zweiter Vorsitzender Florian Weber für zehn Jahre im Vorstand.