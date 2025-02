Bürgerantrag zu Grüngutsammelstelle wird im Gemeinderat besprochen

Nur ein vorgelegter Antrag wurde auf den Bürgerversammlungen in Prittriching und Winkl von einem Großteil der Bürgerinnen und Bürger als relevant befunden. Einstimmig wurde bei der Versammlung in Winkl beschlossen, dass der Antrag für einen Grüngut-Sammelplatz im Gemeinderat besprochen werden soll. Die Forderung: Zweimal jährlich soll in der Gemeinde eine Sammelstelle organisiert werden.

Abgelehnt wurden hingegen bei der Versammlung in Prittriching zwei Anträge zur Verkehrsberuhigung. Einige Bewohner der Jahnstraße stören sich an der fehlenden Verkehrsberuhigung. Oft seien dort Autos mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Gefordert wurden Geschwindigkeitsanzeigen oder Messstellen. Bürgermeister Alexander Ditsch verwies auf die Mitgliedschaft der Gemeinde beim Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, der für die Kommunen die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs übernimmt. Auch das Publikum lehnte den Antrag ab.

Gemeinderat entscheidet: Prittriching bekommt keine Kneippanlage

Ein weiterer Antrag bemängelte die Verkehrslage in der Ziegelbergstraße. Die Antragsteller schlugen eine Änderung hin zu einer Einbahnstraße vor, um den Verkehr zu beruhigen. Der Bürgermeister verwies auf eine Fahrzeugzählung. Demnach sei das Verkehrsaufkommen zu hoch, um die Straße einzuschränken. Fünf Menschen wollten den Antrag im Gemeinderat sehen, der Rest lehnte ab.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde außerdem der Bau einer Kneippanlage im Verlorenen Bach abgelehnt. Laut Bürgermeister Ditsch seien die wasserrechtlichen Anforderungen des Landratsamtes zu hoch.