Prittriching/Burgheim

vor 32 Min.

Seit Jahrzehnten reist Franz Heinz (91) aus den USA nach Prittriching

Franz Heinz kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Prittriching. Er lebt in den USA, kehrt aber regelmäßig zu Besuch zurück. Der Name seines Vaters steht auf dem Kriegerdenkmal.

Plus Nach dem Zweiten Weltkrieg lebt der Vertriebene Franz Heinz aus Südmähren für einige Jahre in Prittriching. Dorthin zieht es ihn immer wieder zurück.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Zweimal musste der 91-jährige Franz Heinz in seinem Leben bei null anfangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden er und seine Familie aus Südmähren im heutigen Tschechien vertrieben, mussten alles zurücklassen und landeten in Prittriching im nördlichen Landkreis Landsberg. Im Jahr 1959 wanderte seine Familie ­– seine Frau stammt aus Burgheim bei Rain – in die USA aus und begann dort erneut, sich ein Leben aufzubauen. Seit 1977 kehrt Franz Heinz in regelmäßigen Abständen nach Deutschland zurück und in derselben Pension ein. Es hat sich ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, und ein für ihn wichtiger Ort befindet sich nur wenige Meter entfernt. Aktuell ist er wieder zu Besuch. „Ich bin sehr glücklich, wenn ich hier bin, anders als die Firma, die mir den Mietwagen stellt“, sagt er und schmunzelt.

In den vier Wochen, in denen er in der Region ist, fahre er 3000 Kilometer mit dem Auto. „Ich starte immer mit einem Weinfest in Österreich, das findet in der Nähe des Ortes statt, in dem ich aufgewachsen bin. Auch ein Besuch auf dem Oktoberfest gehört für mich dazu. Das gibt es bei uns in Texas zwar auch, aber hier erlebt man die authentische Variante.“ Und er nutze die Zeit, um sich die Region anzusehen. Ausflüge nach Füssen, Kempten oder Garmisch-Partenkirchen gehören ebenso dazu wie der Besuch bei Verwandten. Im Herzen sei er ein Deutscher geblieben, auch wenn er seinen Pass damals habe abgeben müssen, um den der Vereinigten Staaten zu bekommen, so Heinz. Seine Frau Franziska sei bis zu ihrem Tod vor einigen Jahren auch immer mit dabei gewesen. Sie arbeitete in Landsberg, und die beiden lernten sich bei einer Tanzveranstaltung in der Kreisstadt kennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen