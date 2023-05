Prittriching

Diese Reitstunden geben Menschen Halt im Leben

So sieht eine typische Therapiestunde für Klientin Patrizia Fendl aus: Sie sitzt auf der Haflingerstute Heidi und Inge Gabriel führt das Pferd in der Halle herum.

Plus Der Erlenweiherhof in Winkl bietet therapeutisches Reiten an. Nach einer halben Stunde auf dem Pferd hat eine junge Frau weniger mit ihren Gleichgewichtsstörungen zu kämpfen.

Es scheint so, als wäre auf dem Erlenweiher Hof in Winkl bei Prittriching immer etwas geboten. Inge Gabriel hat selten eine ruhige Minute. Immerhin ist die Pferdewirtin zusammen mit ihrer Kollegin für einen großen Hof mit insgesamt dreißig Pferden zuständig. Doch ihre Arbeit lohnt sich, wie der Fall von Reiterin Patrizia Fendl verdeutlicht. Der Hof ist ein Ort, an dem sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung begegnen. Es wird eine große Bandbreite an therapeutischen und heilpädagogischen Inhalten, sowie Ergo- und Psychotherapie am Pferd und Behindertenreitsport angeboten. Unter den Klienten sind MS-Patienten, Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sowie Blinde. Aber auch viele Kinder dürfen auf dem Hof ihre ersten Erfahrungen mit Pferden machen und reiten lernen. Die meisten Klienten und Klientinnen sind zwischen sechs und 14 Jahre alt.

Das therapeutische Reiten wird an die Bedürfnisse der Klienten angepasst

Angefangen auf dem Hof hat Gabriel als Hufschmiedin, bis sie gefragt wurde, ob sie den Hof nicht übernehmen will. 2003 machte sie die Ausbildung zur Reittherapeutin, und später eine Weiterbildung zum Behindertenreitsport. Ihre Kollegin Elke Wiedemann ist Sozialpädagogin und für das Heilpädagogische Reiten zuständig.

