Ein Konzert – viele Stimmen

Die Blaskapelle Prittriching e.V. lud kürzlich zu ihrem Frühjahrskonzert in die Turnhalle in Prittriching ein. Unter der Leitung von Georg Lanzinger erwartete die Besucher in diesem Jahr ein besonderer Abend voller musikalischer Vielfalt – ein Solokonzert, welches das Publikum auf eine Reise durch alle Register führte.

Icon Vergrößern Von links: Florian Weber, Lisa Walch, Markus Walch und Daniel Gistl. Markus Walch wurde vom MON für 40 Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Gold geehrt - ebenso vom Verein. Lisa Walch erhielt das bronzene Leistungsabzeichen (D1). Zudem wurde Teresa Bachmeir nach drei Jahren als Schatzmeisterin aus der Vorstandschaft verabschiedet. Foto: Christian Lichtenstern Icon Schließen Schließen Von links: Florian Weber, Lisa Walch, Markus Walch und Daniel Gistl. Markus Walch wurde vom MON für 40 Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Gold geehrt - ebenso vom Verein. Lisa Walch erhielt das bronzene Leistungsabzeichen (D1). Zudem wurde Teresa Bachmeir nach drei Jahren als Schatzmeisterin aus der Vorstandschaft verabschiedet. Foto: Christian Lichtenstern

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Marsch „Kameraden für immer“. Es folgten abwechslungsreiche Solostücke wie „Celtic Flutes“, das die Zuhörer mit seinen Flötenklängen in die mystische Welt irischer Melodien entführte, sowie „Murzel und Purzel“, ein heiterer Dialog zweier Klarinetten. Einen gefühlvollen Kontrast und musikalischen Lichtblick boten Tenor- und Flügelhorn mit dem Stück „Zuversicht“. Danach ging es mit der „Bayerischen Polka“, ein Solostück für Posaune, wieder flott und zünftig weiter, ehe „Sonus de memoria“, als klangvolle Erinnerung an Vergangenes, den ersten Konzertteil abrundete. Die zweite Konzerthälfte wurde mit Filmmusik aus „How to Train Your Dragon“ eingeläutet. Anschließend nahm der Solist bei "Ernst im Allgäu" das Publikum mit seinem Bariton auf eine Reise durchs Voralpenland. Beim „Drummersplash“ wurde das Schlagzeug einmal in die erste Reihe gerückt. Nicht nur am Drumset, sondern auch auf großen Fässern wurde ein echtes Rhythmus-Feuerwerk geboten. Komponiert für das tiefste Blech und Instrument des Jahres 2024, brachte "Tuba Concerto Español" spanisches Flair und Temperament in die Halle. Ebenso unterhaltsam war „Bugler’s Holiday“, bei dem ein Trompetentrio mit spritzigem Spiel und technischer Präzision begeisterte, bevor es mit der „80er KULT(tour)“ auf musikalische Zeitreise ging. Hits der Neuen Deutschen Welle – von „Skandal im Sperrbezirk“ bis „Rock Me Amadeus“ – wurden in einem mitreißenden Medley vereint. Als Zugabe sorgte die „Amboss-Polka“ noch einmal für Aufsehen und außergewöhnlichen Klang. Den Abschluss des Konzerts bildete „The Story“, das mit seiner eindringlichen Melodie den Abend stimmungsvoll abrundete.

