Prittriching

05:49 Uhr

Ein Neubau sorgt in Prittriching für Diskussion

Gleich gegenüber dem Bestandsgebäude in der Haydnstraße in Prittriching soll der Kindergarten „Die Volltreffer“ um einen Neubau erweitert werden. Diese Entscheidung fällte der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen.

Plus Prittriching benötigt mehr Betreuungsplätze für Kinder. Doch wo im Ort sollen die entstehen? Drei Varianten haben die Gemeinderäte zur Auswahl.

Von Walter Herzog

Der Kindergarten „Die Volltreffer“ in der Haydnstraße in Prittriching wird durch einen Neubau erweitert. Standort sind die Grundstücke Haydnstraße 2 und 4, auf der gegenüberliegenden Straßenseite des bestehenden Kindergartens. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung mehrheitlich bei drei Gegenstimmen beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .