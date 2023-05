Prittriching

18:15 Uhr

Eine Gemeinde und ihr Freibad: "Das Bad ist mein Leben"

Mit dem Start der Pfingstferien hat auch das Warmfreibad in Prittriching aufgemacht.

Plus In Prittriching startet man in die Freibadsaison – wie stehen die Schwimmer und Biergartengäste zur geplanten Sanierung?

Von Vanessa Polednia

Mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen wurde am Samstag das Warmfreibad in Prittriching eröffnet. Die Besucheranzahl ist zur Eröffnung noch verhalten, immerhin einige Familien und Stammgäste nutzen zur Mittagszeit das gute Wetter aus. Manfred Happach stört das nicht, er weiß, bald könnte die Schlange für Pommes und Eis vom Eingang bis zur Dusche reichen. Daher hat er nichts gegen einen entspannten Start in die Freibadsaison. Seit drei Jahren ist er Pächter des Kiosks mit Biergarten. Seine persönliche Geschichte mit dem Freibad geht dagegen viel weiter zurück. "Ich bin Baujahr 1965 und das Bad auch", erklärt er. "Ich war schon als kleiner Stöpsel mit meinen Geschwistern hier. Das ist mein Leben."

Als damals ein neuer Pächter gesucht wurde, erinnerte sich Happach daran, wie wichtig das Bad für ihn und die anderen Menschen in Prittriching ist. Der Anfang mitten in der Pandemie sei schwer gewesen, aber "2022 war super Wetter und geile Badesaison". Damit habe er die Verluste im ersten Jahr zumindest zum Teil wieder reinholen können.

