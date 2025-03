Faschingsball in Prittriching

Der Zweigverein des Katholischen Frauenbundes in Prittriching hat auch in diesem Jahr am 22. Februar zum alljährlichen Weiber-Faschingsball geladen. Nach dem Motto „Party in Pink“ wurde sich ausnahmslos aufgestylt - von Baby-rosa bis Neon-pink. Alle Nuancen waren vertreten, denn schließlich gab es eine Prämierung der besten Kostüme.

Icon Vergrößern Blick von der Bühne - die Hoberfeldtreiber sorgten für Stimmung. Foto: Beate Wanner Icon Schließen Schließen Blick von der Bühne - die Hoberfeldtreiber sorgten für Stimmung. Foto: Beate Wanner

Viele Frauen, alt und jung, kamen, um die fünfte Jahreszeit mitzufeiern. Bei Live-Musik von den Hoberfeldtreibern wurde abgetanzt, geschunkelt und laut miteinander gesungen. Und nicht zu vergessen: Die Einlagen in Form von lustigen Sketchen und dem Tanz der Tanzgruppe des Frauenbundes, die immer wieder zu den Höhepunkten des Balls gehören. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt von dem Küchen- und Bedienerteam des Turnvereins Prittriching, in dessen Turnhalle der Ball stattfand.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.