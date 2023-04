Feuerwehr Prittriching bei verunglücktem Geldtransporter im Einsatz

Die Feuerwehr Prittriching hatte im vergangenen Jahr 13 Einsätze und war auch bei anderen Aktionen im Ort aktiv. Heuer steht ein großes Fest an.

Kreisbrandratmeister Bernhard Sießmeir bescheinigte der Feuerwehr Prittriching vor Kurzem auf deren Jahresversammlung, dass auf diese Verlass sei und es mit Blick auf die Zahl der Aktiven "eine echte Macht" sei. Derzeit sind es 68 Aktive. Drei Neuzugänge verzeichnete die Wehr in diesem Jahr. Zudem sind 32 Kameraden Atemschutzgeräteträger. Deren Fähigkeiten waren jüngst auch beim Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Scheuring gefragt.

Bei der Versammlung blickte Kommandant Markus Seidensticker auf die Einsätze im zurückliegenden Jahr. Insgesamt 13 Einsätze hatten die Prittrichinger, darunter ein Brand, als in Unterbergen eine Garage in Flammen stand. Hinzu kamen sechs technische Hilfsleistungen, unter anderem für einen bei Unterbergen verunglückten Geldtransporter und einem Unfall in Merching, bei dem zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Daneben fielen noch freiwillige Hilfeleistungen an, wie beim Martinsumzug und dem Faschingsumzug in Schmiechen.

Für über 50 Jahre Mitgliedschaft in der FFW Prittriching geehrt: Innozenz Eisele und Franz Rupp. Foto: Feuerwehr Prittriching

Verein der Feuerwehr Prittriching hat 203 Mitglieder

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Jürgen Seeholzer verwies auf Aktionen im Dorf, bei dem sich Mitglieder eingebracht hatten. Dazu zählen die Sammlung von Christbäumen gegen eine Spende. Dadurch hätten an den Kindergarten Prittriching, die Mittagsbetreuung und der Erlweiherhof in Winkl je 200 Euro übergeben werden können. Zusammen mit der Landjugend wurde zudem die Prittrichinger Flur von Müll gereinigt und nach drei Jahren wurde im Jahr 2022 mal wieder ein Maibaum aufgestellt. Aktuell hat der Verein 203 Mitglieder. Bürgermeister Alexander Ditsch bedankte sich für die geleistete Arbeit.

Bei der Versammlung gab es auch Ehrungen. Ausgezeichnet für zehn Jahre aktiven Dienst wurden Markus Junge, Jakob Wölzmüller, Markus Lederer, Florian Wanner und Elias Weber. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Innozenz Eisele und Franz Rupp geehrt. Bereits seit 70 Jahren ist Rudolf Wild dabei.

Höhepunkt in diesem Jahr wird die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr vom 18. bis 25. Mai Partyabend mit den Lausbuam und dem Musik-Kabarett von Vogelmayer. (AZ)