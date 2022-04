Freibad und Kindergarten: In Prittriching stehen zwei Großprojekte an

Plus In Prittriching laufen die Planungen für die Grundsanierung des Freibads. Auch für den Neubau des Kindergartens wird die Gemeinde viel Geld ausgeben. Das geht nicht ohne Kredit.

Die Planung und der Bau eines neuen Kindergartens und die Grundsanierung des Freibads, sind für die Gemeinde Prittriching die zwei Großprojekte für die kommenden Jahre bis 2025. Das ist auch der in der Finanzplanung abgebildete Zeitrahmen. Die beiden Betreuungs- und Freizeitprojekte stehen im laufenden Jahr im Zeichen der Planung und Vorbereitung. Rund 550.000 Euro sind dafür im Haushalt eingeplant.