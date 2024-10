In Prittriching wird die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag hat eine Frau aus dem Landkreis Landsberg einen schwarzen Skoda in der Bürgermeister-Franz-Ditsch-Straße in Prittriching geparkt. Am Montagvormittag musste sie laut Polizei dann feststellen, dass die linke vordere Seitenscheibe mutwillig eingeschlagen wurde.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen. (AZ)