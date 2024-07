Mann soll auf Reggea-Night in Prittriching den Hitlergruß gezeigt haben

Bei der Reggea-Night in Prittriching kam es am frühen Sonntagmorgen zu zwei Einsätzen der Polizei. Nach Angaben der Polizei wurde zum einen zwei Beamten, die am Eingang der Party standen, von einem 19-Jährigen mehrfach der Mittelfinger gezeigt. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung wollte der Mann seine Personalien nicht angeben und musste gefesselt werden. Einen Alkoholtest verweigerte der 19-Jährige. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er der Party verwiesen.

Kurz darauf, gegen 3.30 Uhr, soll ein anderer Mann verfassungsfeindliche Parolen geschrien haben. Eine Zeugin teilte dem Sicherheitsdienst mit, dass ein junger Mann lautstark mehrfach „Ausländer raus“, „Nazis vor“ rief und dreimal den „Hitlergruß´“ zeigte. Als Täter konnte anschließend ein 24-Jähriger festgestellt werden. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)