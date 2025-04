Mitgliederversammlung beim TVP

Am 29. März 2025 fand die jährliche Mitgliederversammlung des Turnverein Prittriching e.V. in der vereinseigenen Veranstaltungshalle statt. Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren die zahlreichen Ehrungen: Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden 17 Mitglieder mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet, fünf Mitglieder erhielten für 50 Jahre die goldene Nadel. Für langjährige Übungsleitertätigkeit im TVP wurden Franziska Müller (zehn Jahre) und Eva Lanzinger (35 Jahre) gewürdigt. Zudem wurden viele engagierte Mitglieder mit der bronzenen sowie der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben sind die Auszeichnungen von Leonhard Westermeier, Tanja Walch, Martina Müller und Josef Krügl mit der goldenen Ehrennadel für ihren besonderen Einsatz und ihr langjähriges Engagement für den Verein. Franz Drexl wurde einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

In seinem Bericht zog Leonhard Westermeier eine positive Bilanz des Vereinsjahres. Der Übungsbetrieb in den Sparten laufe gut, alle Veranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt – trotz der großen Herausforderung durch den Neubau der VERDI.FIT-Halle. Besonders stolz zeigte sich Westermeier über den ehrenamtlichen Einsatz aller Helfer für die neue Sporthalle: „Ohne den unglaublichen Einsatz unserer Mitglieder – ob im Ehrenamt, auf der Baustelle oder im Hintergrund – wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Die VERDI.FIT-Halle ist ein echtes Gemeinschaftswerk, auf das wir alle stolz sein können.“ In den Berichten der Fachwarte wurde die Vielfalt des Vereins deutlich – von Turnen über Tischtennis bis Theater. Diese Vielseitigkeit soll besonders am Tag der offenen Tür, dem 24. Mai, sichtbar werden, wenn die neue VERDI.FIT-Sporthalle offiziell eingeweiht wird. Mit besonderen Aktionen und Vorführungen will der Verein die neuen Möglichkeiten der Sportanlagen präsentieren.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.