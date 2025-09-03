Icon Menü
Prittriching: Neue Präsentationsanzüge

Prittriching

Neue Präsentationsanzüge

Von Tara Müller
    • |
    • |
    • |
    Die Damenmannschaft des SV Prittriching konnte neu ausgestattet werden.
    Die Damenmannschaft des SV Prittriching konnte neu ausgestattet werden. Foto: Tara Müller

    Die Damenmannschaft des SV Prittriching möchte sich herzlich bei der Firma Hammer Haustechnik bedanken. Durch ihre Großzügigkeit konnten sie den Zuwachs mit Präsentationsanzügen ausstatten.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

