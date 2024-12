Neue Trainingsmöglichkeiten für Prittrichings Turnerinnen

Die Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen hat kürzlich den Turnverein Prittriching mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro unterstützt. Mit dem Betrag wurde die Anschaffung eines neuen Stufenbarrens ermöglicht, der eine zentrale Rolle in der neuen, modernen Turnhalle des Vereins einnimmt. Die Spende wurde von Domenic Riedelbauch, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Landsberg-Dießen, an die Vorstände des TVP, Leonhard Westermeier und Markus Bernhard, übergeben. „Der neue Stufenbarren erweitert die Trainingsmöglichkeiten für unsere Turnerinnen und schafft optimale Trainingsvoraussetzungen“, freut sich Markus Bernhard bei der Übergabe.

Die neue Turnhalle des TVP ist ein Meilenstein für den Verein. Sie wurde durchdacht konzipiert, ist vielseitig nutzbar und verfügt über innovative Trainingsmöglichkeiten – darunter eine sogenannte Schnitzelgrube. Die 1,20 Meter tiefe Grube, gefüllt mit weichen Schaumstoffwürfeln, ermöglicht das gefahrlose Trainieren anspruchsvoller Turnübungen. Abgänge von Barren, Ringen und Reck können nun sicher in die Schnitzelgrube erfolgen. Auch der neue Stufenbarren ist direkt an die Schnitzelgrube angeschlossen, was ein optimales und sicheres Training gewährleistet.

Der Turnverein Prittriching bedankt sich herzlich bei der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen für die großzügige Unterstützung. „Die Förderung durch die Sparkassen-Stiftung ist ein wichtiger Beitrag für die Weiterentwicklung unseres Turnangebots und motiviert uns, auch künftig unser Engagement für den Sport und die Jugend in der Region voranzutreiben“, so TVP-Vorstand Leonhard Westermeier. Die Sparkasse Landsberg-Dießen und ihre Stiftung setzen sich seit vielen Jahren für die Förderung von Sport, Kultur und sozialen Projekten in der Region ein. Mit der Unterstützung des TVP wird einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, lokale Initiativen zu stärken und zukunftsweisende Projekte zu fördern.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.