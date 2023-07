Prittriching

12:00 Uhr

Prittriching regelt den Umgang mit Photovoltaikanlagen

Drei große private PV-Projekte werden in Prittriching geplant.

Plus Da das Interesse an Solarmodulen in Prittriching groß ist, fasst der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss für weitere Genehmigungen.

Wie berichtet, wollen gleich drei Betreiberfirmen das Thema erneuerbare Energien in Prittriching noch größer anpacken. Die betroffenen Flächen liegen im Norden der Gemeinde in Richtung Landkreisgrenze, wo der Boden aufgrund der Nähe zum Lech nicht besonders ertragreich ist. Bei einem Antrag handele es sich um die Erweiterung eines bestehenden Projekts. Die drei Projekte wurden genehmigt und werden wohl 2024 bis 2025 umgesetzt. Nun hat der Gemeinderat darüber beraten, wie viel Fläche grundsätzlich für PV-Freiflächenanlagen in Anspruch genommen und genehmigt werden sollte.

Dem Gemeinderat wurden hierfür Lagepläne und Listen zur Ansicht bereitgestellt. In der Gemarkung Winkl, mit einer Größe von rund 532 Hektar, verbleiben demnach nach Abzug aller nicht infrage kommenden Flächen für den Bau von PV-Anlagen 470 Hektar. In der Gemarkung Prittriching, mit einer Größe von rund 2005 Hektar, kommen für den Bau von PV-Anlagen 1351 Hektar, infrage. Bei dieser möglichen Gesamtfläche von ca. 1351 Hektar hat Prittriching sind bereits vier Prozent durch die bestehenden und genehmigten PV-Flächen mit einer Größe von ca. 54 Hektar überbaut.

