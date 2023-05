Prittriching

Prittriching steckt viel Geld in den neuen Kindergarten und das Freibad

Plus Prittriching investiert in Kapazitäten bei der Kinderbetreuung und hofft auf die Hilfe des Landkreises beim Freibad. Haushalt und Finanzplan werden im Gemeinderat vorgestellt.

Noch ist die Haushalts- und Finanzlage Prittrichings gut, da es laut Kämmerer Michael Haslauer aus dem Vorjahr "ausreichend Überschüsse" gab. Aus dem Verwaltungshaushalt (laufender Betrieb) lasse sich heuer aber dennoch keine ausreichende Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaften, um die Tilgung der Kredite zu leisten. Finanziell herausfordernd werden die kommenden Jahre, wird alles wie geplant umgesetzt. Vor allem in Betreuungsplätze für Kinder und das Freibad fließt viel Geld. Eine siebenstellige Summe ist auch für den Erwerb von Grundstücken eingeplant, um Baugebiete ausweisen zu können.

Für den Neubau des Kindergartens an der Haydnstraße sind in diesem Jahr 500.000 Euro eingeplant und in den drei kommenden Jahren dann weitere 6,5 Millionen Euro. Angestrebter Baubeginn ist laut Bürgermeister Alexander Ditsch diesen Herbst. Der Betrieb mit zwei Krippen- und vier Kindergartengruppen soll im September 2025 starten. "Sollten wir in einigen Jahren noch größeren Bedarf haben, könnte wir einen Mehrzweckraum im Obergeschoss umnutzen. Die nötigen Versorgungsanschlüsse sollen mit verlegt werden. Dann würde der Mehrzweckraum ins Untergeschoss wandern", informierte Ditsch. Laut Kämmerer Haslauer kalkuliert die Gemeinde mit einer Förderung von 1,5 Millionen Euro.

