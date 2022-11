Prittriching

vor 18 Min.

Prittrichinger Showabend nimmt Publikum mit auf eine spektakuläre Reise

Plus Der 30. Showabend des Turnvereins Prittriching (TVP) ist ein besonders zugkräftiger. Die Zuschauer sehen Packendes, Lustiges - und neben einem Abschied auch ein Debüt.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Sanfter Nebel wabert über das Parkett, ringsherum konzentrierte Stille. Edmund Stoiber tritt ans Pult, räuspert sich kurz und setzt dann an: Ja gut, äh, er freue sich, den neuen Bahnhof in „Pittriching“ einzuweihen; wer dort einsteige, sei in zehn Minuten – ja, zehn Minuten – in München oder sonstwo. Und, äh, überhaupt. Nun ja, der echte Edmund Stoiber war es nicht, der dort in der Prittrichinger Turnhalle in legendären Worten herumfabulierte, um den Abend einzuleiten. Auch ein Bahnhof ist aktuell wohl nicht in Planung. Und doch vermochte es der Turnverein Prittriching (TVP) an diesem Wochenende einmal mehr, bei seinem traditionellen Showabend hunderte Besucherinnen und Besucher mit auf eine spektakuläre Reise zu nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen