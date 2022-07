Raggae-Night: Auf am Boden liegenden 19-Jährigen eingeschlagen

Polizeieinsatz am frühen Samstagmorgen in Prittriching: Ein 19-Jähriger wird auf dem Parkplatz der Reggae-Night angegriffen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr hat sich in Prittriching auf dem Parkplatz in der Nähe des Festgeländes der Reggae-Night eine Schlägerei ereignet. Laut Polizeibericht war ein 19-Jähriger aus Steindorf am Abend Besucher auf jenem Festival. Als er und seine Lebensgefährtin das Festgelände über den Parkplatz verlassen wollte, kam ein bislang unbekannter Täter der Freundin des 19-Jährigen zu Nahe.

Reggae-Night in Prittriching: Platzwunde nach Angriff auf Parkplatz

Als der Steindorfer den unbekannten Tatverdächtigen ansprach, schubste dieser ihn zu Boden. Daraufhin sollen mindestens zwei Personen auf den am Boden liegenden Steindorfer Teenager eingetreten oder eingeschlagen haben. Hierdurch erlitt er eine Platzwunde am Kopf und musste ärztlich behandelt werden.

Der unbekannte Mann, der die Freundin des Opfers ansprach, soll blonde Haare und einen leichten Bauchansatz haben. Zudem soll er einen Drei-Tage-Bart tragen. Ein weiterer Tatverdächtiger soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, kurze Haare haben und Deutscher sein. Die Polizei in Landsberg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch