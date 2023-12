Prittriching

vor 31 Min.

Stabile Abwasserpreise ade: Prittriching passt Gebühren an

Plus Nach Jahren der Konstanz müssen sich die Prittrichinger auf deutliche Mehrkosten einstellen. Das sind die Hintergründe für die neuen Kalkulationen.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Ein Gespenst geht um im Landkreis. In vielen Kommunen werden zurzeit die Wasser- und Abwassergebühren neu kalkuliert. So sorgte eine satte Gebührenerhöhung etwa in Penzing für Unmut in der Bevölkerung. Auch in Prittriching bleibt man nicht vom Preisanstieg verschont, wie sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung herauskristallisiert hat.

Wie üblich, werden auch in Prittriching die Kosten für Gebührenmessung alle vier Jahre vorgenommen. In seinem Sachvortrag verdeutlichte Bürgermeister Alexander Ditsch, dass die Gebühren für die Abwassereinleitung seit Beginn der erstmaligen Gebührenerhebung im Jahre 1995 nahezu konstant bei einem Euro pro Kubikmeter gelegen hätten. 2012 bis 2015 kostete der Kubikmeter 1,20 Euro. Seit 2012 wird zudem auch eine Grundgebühr erhoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen