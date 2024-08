Tolle Resonanz beim Malwettbewerb der St. Jakobs Apotheke

Erstmalig dieses Jahr hat die St. Jakobs Apotheke einen Malwettbewerb für Ihre kleinen Kunden veranstaltet, um Kindern zwischen 5 und 12 Jahren eine Freude an den Regentagen vor den großen Sommerferien zu bereiten. Die Themen waren zum einen "Sommer bei uns daheim" und "Unsere Freiwillige Feuerwehr", die bei der Flut einen tollen Einsatz gezeigt hat und im Landkreis das Schlimmste verhindern konnten.

Die Resonanz und die kreativen Einsendungen waren toll und die Auswahl der Gewinner war nicht einfach. Am 31.07.2024 war es so weit und die Preise konnten an die Bestplatzierten übergeben werden. Passend zum Thema war auch die Freiwillige Feuerwehr vertreten und die Kinder durften das (viel gemalte) Einsatzfahrzeug aus nächster Nähe bewundern.

Die Gewinner der Alterklasse 5-7 Jahre Foto: Tobias Münte