TV Prittriching eröffnet neue Sportstätte VERDI.FIT

Mit großem Engagement hat der Turnverein Prittriching e.V. eine moderne Sportstätte geschaffen. Über 10.000 Arbeitsstunden leisteten Vereinsmitglieder und Helfer, um das Projekt in Eigenleistung zu realisieren. Seit Anfang 2025 stehen circa 1.400 Mitgliedern und 60 lizenzierten Übungsleitern eine hochmoderne Halle mit Multifunktionsräumen sowie eine Schnitzelgrube zur Verfügung. Sie bietet optimale Trainingsbedingungen und löst die langjährigen Platzprobleme.

Als Unterstützung spendete die Wasserle GmbH 3.000 Euro für ein neues Spannreck. Es modernisiert die Trainingsinfrastruktur und fördert gezielt den sportlichen Nachwuchs. Die Turnabteilung des TV Prittriching startet bereits in der Regionalliga – eine Stufe unter der Bundesliga. Das neue Spannreck soll, kombiniert mit der Schnitzelgrube, das Training anspruchsvoller Elemente ermöglichen und Verletzungsrisiken minimieren. Tanja Walch, Schatzmeisterin, erklärt: „Das Reck muss nicht mehr nach jedem Training abgebaut werden, sondern kann dauerhaft in der Schnitzelgrube stehen bleiben. Eine enorme Erleichterung für unsere Turner.“ Der 1. Vorsitzende Leonhard Westermeier dankt dem Team der AG Sportstättenerweiterung, der Gemeinde und allen ehrenamtlichen Helfern: „Der große Einsatz hat dafür gesorgt, dass sich viele Menschen mit der Erweiterung identifizieren können. Die neue Sportstätte gehört nicht nur dem Vorsitzenden, sondern vor allem den aktuellen und zukünftigen Mitgliedern. Wir können alle stolz darauf sein!“ Markus Wasserle betont: „Mein Vorgänger als Kreishandwerksmeister, Franz Lanzinger senior, hatte schon immer die Vision, dass in Prittriching der Bau einer neuen Turnhalle vorangetrieben werden soll. Seine Tochter, Tanja Walch, hat durch ihren unermüdlichen Einsatz einen wichtigen Teil zur Realisierung beigetragen. Dies hat uns sehr beeindruckt. Wir sehen die Spende als Möglichkeit, den Verein damit gezielt zu unterstützen.“ Der TV Prittriching bedankt sich herzlich für die großzügige Unterstützung.

