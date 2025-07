TVP Schützen ehren ihre Könige

Im feierlichen Rahmen der Einweihung der neuen Halle des Turnvereins Prittriching öffnete auch das Schützenheim seine Türen. Kleine Gäste fütterten fleißig mit Bällen den hungrigen Löwen und schossen ehrgeizig mit Kinderholzgewehren und Gummis auf Becherpyramiden. Große Gäste probierten sich am Luftgewehr im Schießstand aus und bekamen einen kleinen Einblick in den Schießsport.

Gleich die Woche darauf gab es die Proklamation der neuen Schützenkönig*innen und Schützenmeister*innen 2025 sowie die Verleihung des traditionellen Bürgermeisterpreises. In diesem Jahr gab es schon beim Auswerten der Scheiben eine ungeahnte Überraschung. Der diesjährige Königsschütze hatte sich gleich doppelt mit der Pistole bewiesen: Mit einem sagenhaften 7,2 Teiler und einem Deckteiler von 10,1 gewann Andreas Kern die Königskette für 2025. Doch das sollte nicht alles sein, er wurde gleich noch Meister im Bereich Luftpistole. Mit dem Luftgewehr konnte Katrin Weidner die Meisternadel gewinnen. Von Bürgermeister Alexander Ditsch wurde feierlich der Bürgermeisterpreis an sie überreicht. Sie gewann diesen mit einem Teiler von 15,6. Ein herzlicher Dank gilt in diesem Sinne auch dem Bürgermeister, der dies jedes Jahr ermöglicht. Bei solch einer Feierlichkeit soll für das leibliche Wohl selbstverständlich gesorgt sein. So ging es gleich nach der Preisverleihung zum gemütlichen Grillabend und Beisammensein über.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!